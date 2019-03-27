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5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir 1.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:36
5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan AB.M. Atatürk İlkokulu civarında okul polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen AB.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:36
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