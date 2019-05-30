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5 yıl ceza alan FETÖ sanığı: “Kıbrıs’a kafa dağıtmaya giderdim”

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün evlerinde kaldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan astsubaya 5 yıl hapis cezası verildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:45
5 yıl ceza alan FETÖ sanığı: “Kıbrıs’a kafa dağıtmaya giderdim”

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün evlerinde kaldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan astsubaya 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, “Eğlence hayatına düşkün birisiyim. Kıbrıs’a kafa dağıtmaya ve kumar oynamaya giderdim. Örgüt üyesi değilim” dedi.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık K.T.Y. ile avukatı hazır bulundu.


Görevinden açığa alınan astsubay K.T.Y., “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt evlerinde kalmadım. Eğlence hayatına düşkün birisiyim. MASAK raporlarına bakılıp, kredi kartı harcamalarımın eğlence ağırlıklı olacağı görülecektir. Kıbrıs’a kafa dağıtmaya ve kumar oynamaya giderdim. Kız arkadaşımda çoktu. Sosyal bir insandım” dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.T.Y.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.


-FETÖ sanıklarına hapis cezaları


Öte yandan aynı mahkemede farklı bir FETÖ/PDY soruşturma dosyasında yargılanan tutuklu sanık N.D., mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine, tutuklu sanık O.S.’nin de aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:45
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