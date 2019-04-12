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5 yaşındaki Sara Hanzade harçlıklarını Yemen’deki yetim çocuklara gönderdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 5 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Sara Hanzade Terzioğlu, sömestr tatilinden bu yana topladığı yaklaşık 650 lirayı Yemen’de bulunan yetim çocuklara gönderdi.

12 Nisan 2019 Cuma 10:07
5 yaşındaki Sara Hanzade harçlıklarını Yemen’deki yetim çocuklara gönderdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 5 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Sara Hanzade Terzioğlu, sömestr tatilinden bu yana topladığı yaklaşık 650 lirayı Yemen’de bulunan yetim çocuklara gönderdi. Sosyal medya üzerinde babasıyla birlikte Yemen’deki yetim çocuklar videosunu izleyen Sara Hanzade, kendi çabalarıyla ve harçlıklarıyla topladığı paraları İHH Orhangazi Temsilcilerine teslim etti. Kimsenin yönlendirmesi olmadan böyle bir davranışta bulunan 5 yaşındaki Sara Hanzade Terzioğlu’nun en büyük destekçisi 3 yaşındaki kardeşi Zeynep Nil oluyor.


Orhangazi Orhanbey İlk Okulu’nda Anasınıfında okuyan 5 yaşındaki Sara Hanzade Terzioğlu, yaptığı davranış ile büyüklerine ders verdi. Babası ile birlikte bir gün sosyal medyada İHH’nın hazırladığı Yemen’deki yetim çocuklar videosundan etkilenen Sara Hanzade Terzioğlu, sömestr tatilinde karne hediyesi olarak verilen harçlıkları biriktirmeye başladı. Yaklaşık 450 TL para toplayan Sara Hanzade Terzioğlu, babası Zekeriya Terzioğlu’nun harçlıklarınla ne alacaksın? Sorusuna herkesi duygulandıran cevabı verdi. Yemen de bulunan yetim çocuklar için harçlıklarını biriktirdiğini söyleyen 5 yaşındaki Terzioğlu, babasıyla birlikte İHH Orhangazi Temsilciliğine giderek biriktirdiği harçlıkları teslim etti. Buradaki yetkililer minik Sara Hanzade’nin bu davranışından etkilenerek kendisine bir kumbara hediye etti. Kısa sürede ailesinden topladığı harçlıkları kumbarasında biriktiren Sara Hanzade Terzioğlu bu kez de 200 lira topladı. Biriktirdiği harçlıkları Yemen’deki yetim çocuklara ulaştırılması için İHH Orhangazi Temsilciliğine iletti. Topladığı yaklaşık 650 TL’yi İHH yetkililerine teslim eden 5 yaşındaki Sara Hanzade Terzioğlu, yaptığı bu davranış ile büyüklerine örnek oldu.



Kardeşi de destek verdi


İHH Orhangazi temsilcileri, minik Sara Hanzade’nin kardeşi 3 yaşındaki Zeynep Nil’in de kumbara istemesi üzerine iki kız kardeşe yetimler için hazırlanan kumbaraları teslim etti. Harçlıklarıyla yardım toplamaya devam edeceklerini söyleyen koca yürekli kardeşler Sara Hanzade ve Zeynep Nil, kimsenin kendilerini yönlendirmediğini kendi istekleri ile bu işe başladıklarını söylediler. Olayı anlatan Baba Zekeriya Terzioğlu ise; "Sosyal medyada denk gelen bir videoyu kızımla birlikte izlemiştik. Kızım o zamandan beri bizim bilgimiz olmadan harçlıklarını toplamaya başlamış. Kesinlikle bir yönlendirmemiz olmadan böyle bir karar vermiş. Sömestr tatilinde kendisine karne hediyesi olarak aile büyüklerimiz tarafından verilen harçlıkları biriktirdi. Kendisine toplanan paralar ile ne alalım sorusuna, "Yemen’deki yetimlere yardım edeceğim" demesi bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı dedi. Yaklaşık 650 lirayı kızım tek başına topladığı harçlıklarıyla Yemen’deki yetim çocuklara bağışta bulundu. Şimdi diğer bir kızım olan 3 yaşındaki Zeynep Nil de ablası Sara Hanzade’ye destek veriyor. Kızlarımın bu davranışı beni onure etti çok mutluyum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:07
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