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5 yaşındaki engelli kızı ortada kaldı!

Adana'da aylık bin lira karşılığı bakıcıya bırakılan 5 yaşındaki engelli kız çocuğu, annesi 1.5 ay boyunca arayıp sormayınca bakıcısı tarafından polis merkezine götürüldü.Küçük kızın babası da kızını almayacağını ve kızının yurda verilmesini istedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:41
5 yaşındaki engelli kızı ortada kaldı!

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi.  İddiaya göre, Ahmet Ü. ile Bedriye K. (22) 6 yıl önce evlendi. Çift, dünyaya yüzde 50 zihinsel engelli olarak gelen kız bebeklerine ‘Ayşe’ ismini verdi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift 2015 yılında boşandı ve mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi.

Anne Bedriye K. çocuğuna bakamayınca ona bakması için L.U. isimli bir kadınla aylık bin liraya anlaştı. Ancak aradan 1.5 ay geçmesine rağmen Bedriye K. kızını ne aradı, ne sordu, ne yanına geldi, ne de bakıcıya para verdi. Bunun üzerine L.U. anneyi arayıp kızını almasını istedi.

Anne parayı vereceğini söyleyip oyaladı ancak bir türlü ne para verdi, ne de geldi. L.U. bu kez de kızın babasına ulaşıp engelli çocuğunun 1.5 aydır kendisinde olduğunu, eski eşinin para vereceğini söylediğini ancak vermediğini belirtip kızı gelip almasını istedi. Baba da kızı almayacağını, yurda vermesini istedi. L.U. anne ve babanın bu duyarsızlığı karşısında kız çocuğunu polis merkezine götürüp durumu anlattı.

"ANNE BABA SAHİP ÇIKMADI DEVLET SAHİP ÇIKTI"

Polis merkezi ekibi L.U.'nun ifadesini aldıktan sonra çocuk şube müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yüzde 50 zihinsel engelli olan, yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken kız çocuğunu alarak sevgi evlerine götürdü. Yürümekte zorluk çeken küçük kız, polislerin koluna girerek polis otosuna doğru yürümeye başladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin “Annen nerede?” sorusuna “Anne gitti” diye cevap vermesi yürekleri dağladı.

Küçük Ayşe sevgi evlerine teslim edilirken polisin ulaştığı anne ve baba hakkında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçundan işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:41
  1. Yüreğir

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