5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası Küçükçekmece'de, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen çocuk, yakınlarınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Emniyet'ten açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi. Mahalle sakinleri sokağa döküldü İddia üzerine mahalleli sokağa döküldü. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.

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