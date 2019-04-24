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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Küçükçekmece'de, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı

24 Nisan 2019 Çarşamba 07:01
5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen çocuk, yakınlarınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet'ten açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Mahalle sakinleri sokağa döküldü

İddia üzerine mahalleli sokağa döküldü. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 07:22
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