5 yaşındaki Baran’ın organları 2 kişiyi hayata bağladı

Şırnak’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Baran Cengiz’in organları, Diyarbakır’da 2 kişiye hayat verdi.

Şırnak’ta kalp krizi geçirdikten sonra Mardin’deki özel bir hastaneye sevk edilen ve burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybeden Baran Cengiz’in organları, Diyarbakır’da 2 hasta çocuğa nakledildi. Sağlık-Sen Şırnak İl Başkan Vekili Sağbatullah Anmal ve üyeleri, Şırnak’ın başağaç köyünde hayatını kaybeden Cengiz Baran için kurulan taziye çadırına ziyarette bulundu. Acılı baba Abdullah Cengiz Kürtçe yaptığı konuşmada, Baran’ı okula göndermek için kaldırmaya çalıştığını, oğlunun uyanmayınca Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Baba Cengiz, "Oradan da Mardin’e sevk ettiler. Çocuğum hayatını kaybetti fakat organları iki kişiye umut oldu. Rabbim kimseye evlat acı vermesin ama onun organlarının başkasına umut olması beni mutlu etti" dedi.

Taziye ziyaretinde bulunan Sağlık-Sen Şırnak İl Başkan Vekili Sağbatullah Anmal, Baran Cengiz’in ailesi herkese örnek teşkil edecek bir davranışta bulunduğunu söyledi. Anmal, "5 yaşındaki Baran Cengiz’in organlarını bağışlayıp, başka hastalara, organ bekleyen hastalara umut olmaları bizler için, bölgemiz için sevindirici bir durum. Biz onun için geldik, aileyi ziyaret ettik, aileden Allah razı olsun. Bundan sonrada başkalarına örnek teşkil edebilecek durumdaki hem tavsiyelerde hem de onların acılarını bir nebzede olsa birlikte paylaştık. Bu yüzden buraya geldik. İnşallah biz sağlıkçılar olarak da bu tür vakaların kimselerin başına gelmemesi ama geldiği zaman en azından o organın toprakta çürüyüp gitmemesine ön ayak olan aileleri tebrik etmektir. Bu yüzden Allah onlardan razı olsun. Başkalarına da örnek teşkil edebilecekleri umudu ile onları tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Baran’ın iki böbreği, Diyarbakır’da nakil bekleyen hasta iki çocuğa nakledildi.