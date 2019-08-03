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5. Yalova Havacılık Festivali başladı

- Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Nuri Baş:"Festivali, her yıl artan bir taleple yapıyoruz. Yalova, doğa sporları merkezi olmaya aday bir yer"- "İnşallah Yalova'yı ekoturizmin başkenti yapacağız çünkü başkent olmayı da hak ediyor"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:24
5. Yalova Havacılık Festivali başladı


YALOVA (AA) - Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Yalova'da, Yalova Havacılık ve Spor Kulübü (YAHAK) tarafından düzenlenen 5. Yalova Havacılık Festivali, yamaç paraşütü hedef yarışması ile başladı.

Yalova Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festival kapsamında merkeze bağlı Soğucak Köyü Kaletepe mevkisinde yamaç paraşütü hedef yarışması gerçekleştirildi.

15 farklı ilden 50 pilot, belirlenen hedefe iniş yapabilmek için yarıştı. Yarışma sırasında Yalova semalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Pilotların uçuş için kalkış yaptıkları bölgede basın mensuplarına açıklama yapan Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Nuri Baş, festivalin bu yıl beşincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının Yalova'da ekstrem sporları ve doğa sporlarını yaymak olduğunu kaydeden Baş, "Bu amaçla da 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artan bir taleple yapıyoruz. Yalova, doğa sporları merkezi olmaya aday bir yer. Yüzde 63'ü orman. Bölgemiz çok elverişli. YAHAK olarak 7 farklı noktada 7 tepe açtık. Onlardan birindeyiz şu anda. Diğer tepelerde de organizasyonlar yaparak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivale Burdur, Kütahya, İstanbul, Ordu, Ankara, Sakarya ve Kocaeli gibi illerden katılımcılar olduğuna değinen Baş, şöyle devam etti:

"Genelde 50 kişilik talebi, İstanbul olduğu gibi karşılayabilirdi. Biz ona müsaade etmedik çünkü biz bütün illerden katılımcılar faydalansın istedik. Herkes bu tepeyi bilsin diye. Onun için her ile belli sayılar verdik."

Festivali Yalova Belediyesinin desteğiyle düzenlediklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Yalova Valimiz Sayın Muammer Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin ekoturizm için bizlere çok büyük emekleri ve katkıları var. İnşallah Yalova'yı ekoturizmin başkenti yapacağız çünkü ekoturizmde başkent olmayı da hak ediyor. Dediğim gibi 63'ü orman. Akdeniz ve Karadeniz bitki örtüsüne sahibiz. Endemik bitki türlerimiz çok çeşitli ve tamamen sıra dağlarla çevrili olduğu için şehir bu spora çok uygun. Bu sporda Türkiye'de Fethiye'den sonra ikincisi olacağına inanıyorum. İnancım ve güvenim tam."

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:24
  1. 5. Yalova Havacılık Festivali
  2. YAHAK
  3. Yalova
  4. Yalova Havacılık ve Spor Kulübü
  5. yamaç paraşütü

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