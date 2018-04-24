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5 vekil İyi Parti'ye geçecek mi? Bahçeli'den cevap!

Meralci basının ortaya attığı, "MHP'den 5 vekil İyi Parti'ye geçecek" iddaları hakkında konuşan Devlet Bahçeli, "Zannetmiyorum. Kolay iş değil." diye konuştu.

24 Nisan 2018 Salı 08:58
5 vekil İyi Parti'ye geçecek mi? Bahçeli'den cevap!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

5 VEKİL İDDİASI

"MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçeceği" iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Ne zaman söylerler, kim söyler onu bilemiyorum, ama çıkar yavaş yavaş. Nereye kadar varacak bilemiyorum." yanıtını verdi.

"KOLAY İŞ DEĞİL"

"Bu 5 isim üzerinde başarıya ulaşmaları mümkün mü?" sorusu üzerine ise Bahçeli, "Zannetmiyorum. Kolay iş değil." ifadesini kullandı.

CHP'NİN PROVOKASYONLARI

TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Bahçeli, seçim çalışmalarında neler yapacaklarına ilişkin başka bir soru üzerine de mitinglerin yanı sıra halkla yakın temasa da önem vereceklerini söyledi.

BAŞBAKAN İLE SOHBET

Öte yandan resepsiyona katılan Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin yanına gelerek sohbet etti.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Yıldırım'ın "Ekip hazır. Heyecanla bekliyoruz." sözleri üzerine Bahçeli, "Seçime hazırız. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimini bekliyoruz. Ondan sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:58
  1. cumhurbaşkanı
  2. recep tayyip erdoğan
  3. devlet bahçeli
  4. başbakan
  5. binali yıldırım

YORUM YAZ

  • kenankenan27 dk önce
    böyle şerefsizliği üstleniyorlarsa geçsinler
  • ali ihsanali ihsan1 sa önce
    "İLKELER İTTİFAKI" MİLLETVEKİLİ PAZARINDA. MİLLETİN HAKEMLİĞİNE GÜVENİMİZ TAM.
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