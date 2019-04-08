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Seçim 2019 Sayfası

5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise C.

08 Nisan 2019 Pazartesi 17:19
5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise C. Savcılığı’ndan serbest bırakıldı

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 17:19
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