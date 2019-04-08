5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise C.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise C. Savcılığı’ndan serbest bırakıldı

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