ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam'da düzenlenen "5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı" sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanal alemde işlenen suçların takibi ve faillerinin en hızlı şekilde yakalanması süreçlerinin hızlandırılması, adli makamlar, kolluk birimleri ve bu sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması, dijital delil incelemesine ilişkin ulusal ortak stratejilerin belirlenmesi hedeflenen çalıştayda, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlar bir araya geldi.

Üç gün süren çalıştayın birinci gününde "Sosyal Medya ve Suç", ikinci gününde "Ülkemizdeki Adli Bilişim Süreçlerinin Hukuki ve Teknik Boyutu", üçüncü gününde ise "Ülkemizde Siber Suçların Soruşturmaları Süreci" konuları konuşuldu.

Çalıştaya, ülke genelinde siber suçlarla mücadele birimlerinden 150 kişinin yanı sıra Adalet Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, TÜBİTAK, Adli Tıp Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı, Bankalararası Kart Merkezi, ASELSAN, HAVELSAN çalışanları ile banka temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 160 kişi katıldı.

Ayrıca Avrupa Konseyi, FBI, NYPD, BKA gibi uluslararası kuruluşlar ve yabancı polis teşkilatı temsilcileriyle Türkiye'de bulunan ABD, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, KKTC Polis İrtibat görevlilerinin de aralarında bulunduğu, 10 ülkeden alanlarında uzman 32 katılımcı, çözüm önerileriyle çalıştaya katkıda bulundu.

Çalıştay boyunca görüşülen konular ve elde edilen sonuçlar rapor haline getirilecek. Bu rapor, ilgili kurumlar ve kolluk birimleriyle paylaşılacak.

- 7 bin hesabın kullanıcısına işlem yapıldı

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında gelen 1 milyon 764 bin 793 dijital materyalin yüzde 70,22'si incelenerek adli makamlara teslim edildi.

2018'de terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan yaklaşık 110 bin sosyal medya hesabından 45 bin hesabın kullanıcısı deşifre edildi. Bunlardan, paylaşımları suç unsuru içeren 7 bin hesabın kullanıcısına işlem yapıldı.

- Yasa dışı bahisten 2 bin 133 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele birimleri tarafından, son bir yıl içerisinde 1409 yasa dışı bahis faaliyeti tespit edildi, 2 bin 133 şüpheli yakalandı ve 31 milyon 859 bin 78 liraya el konuldu.

Bu yıl bilişim sistemleri ihlali, oltalama, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, çocukların cinsel istismarı ve yasa dışı bahis gibi 54 bin 374 bilişim suçu işlendi. Bu suçlara karışan 18 bin 330 kişi yakalandı.