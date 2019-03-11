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"5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:- "Bu coğrafyada hep beraber yaşayacağımız daha güzel ve huzurlu bir geleceğin inşası için yapacağımız en büyük iyiliğin birbirimize karşı saygı, muhabbet ve güven duygusunu diri tutmak olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum"

11 Mart 2019 Pazartesi 12:20
"5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu coğrafyada hep beraber yaşayacağımız daha güzel ve huzurlu bir geleceğin inşası için yapacağımız en büyük iyiliğin birbirimize karşı saygı, muhabbet ve güven duygusunu diri tutmak olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İslam'ın iyilik, ihsan, yardımlaşma, paylaşma, merhamet, adalet ve barış gibi değerleri ikame ederek bireysel, toplumsal ve evrensel huzuru temin ettiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 2'nci ayetinde "İyilik ve takvada yarışın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın." buyurulduğuna işaret eden Erbaş, Hz. Muhammed'in hayatı ve hadislerinin iyiliğin en güzel örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.

Erbaş, İslam medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğuna dikkati çekerek, vakıf ahlakının Müslüman hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, bu inanç ve ahlak üzerine iyiliği aleme hakim kılma idealiyle İslam medeniyetinin inşa edildiğini vurguladı.

TDV'nin, bu inanç, ideal ve ahlakın devamı olarak 13 Mart 1975'te kurulduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfımız kuruluşundan bu yana iki büyük hedefi daima göz önünde bulundurmuştur. Birincisi, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde olmak. İkincisi ise yeryüzünde iyiliğin her daim egemen olması için gayret etmek, çalışmak. İnsanlığın ve İslam ümmetinin birçok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır."

Erbaş, herkesin iyiliği güçlendirmek, iyilik kervanını yeryüzünün her yerine ulaştırmak ve kötülüğe yer bırakmamak için çalışmaya mecbur olduğunu vurgulayarak, "Bu coğrafyada hep beraber yaşayacağımız daha güzel ve huzurlu bir geleceğin inşası için yapacağımız en büyük iyiliğin birbirimize karşı saygı, muhabbet ve güven duygusunu diri tutmak olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Ödüller 13 Mart'ta verilecek"

Erbaş, TDV tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "İyilik Ödülleri" programına bini aşkın iyilik hikayesinin ulaştırıldığını bildirerek, jürinin detaylı bir şekilde incelediği hikayelerden 7'sine "Uluslararası İyilik Ödülü" verileceğini dile getirdi.

İyilik Ödülü verilecek kişilerin belirlenmesinde "toplumda çığır açma, bireyleri iyilik konusunda harekete geçirme ve çevresine ilham verme" gibi özelliklerin göz önünde bulundurulduğunu aktaran Erbaş, "Söz konusu isimleri de Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş yıldönümü olan 13 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programında ilan edeceğiz." bilgisini verdi.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da katıldı.



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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:20
  1. "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısı
  2. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  3. TDV

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