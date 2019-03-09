0553 313 94 23

‘5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitim çalıştayı’ başladı

Harran Üniversitesi’nde başlayan ve iki gün sürecek olan iç hastalıkları hemşireliğinin bütün yönleriyle ele alınacağı çalıştayda, mesleğin tarihi, hemşirelik derneklerinin Türkiye’deki işlevi ve bu derneklere üye olmanın önemi, gibi konular tartışılacak.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
‘5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitim çalıştayı’ başladı

Harran Üniversitesi’nde başlayan ve iki gün sürecek olan iç hastalıkları hemşireliğinin bütün yönleriyle ele alınacağı çalıştayda, mesleğin tarihi, hemşirelik derneklerinin Türkiye’deki işlevi ve bu derneklere üye olmanın önemi, gibi konular tartışılacak.


Harran Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, yaptı. Rektör Çelik, konuşmasında öğrencilere çalıştaydan azami ölçüde faydalanmaları için tavsiyede bulunarak, hemşirelik mesleğinin önemine değindi. Çelik, “Hemşirelik, sağlıklı yada hasta bireyi, aile ve toplumu bütüncül olarak değerlendiren önemli bir hizmet dalıdır. Bu nedenle ülkemizde son yıllarda talep edilen en önemli meslek haline gelmiştir. Hemşireliğin geliştirilmesinde faydası olacağını düşündüğüm bu güzel programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


İç hastalıkları hemşireliğinin çok önemli olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi de, "Bu alanda çalışan hemşirelerin kaliteli bir eğitim almaları önem arz etmektedir. Bu eğitim çalıştaylarının bunu sağlayacağını düşünüyorum. Çalıştayın hepimizehayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kulandı.


Programda ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Derya Tülüce, Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Menekli ve çalıştayın Onursal Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Akdemir de birer açılış konuşması yaptı..


Çalıştay, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Viranşehir Sağlık Yüksekokulu işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Bekir Pakdemirli’den Kütahyalı pancar üreticisine kota müjdesi
    1. Bakan Bekir Pakdemirli’den Kütahyalı..
    2. Memur-Sen’den kadınlar için..
    3. Beşiktaş ile Konyaspor arasında 36...
    4. Hatayspor, Eskişehirspor maçının..
    5. Kaymakam Arslan’dan TCG Kaş’a ziyaret
    6. Efeler Belediyesi İncedal’ın hayalini..
    7. Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez..
    8. Milaslı güreşçiler Türkiye şampiyonu..
    9. İHH’dan İdlib’e Hayır Mağazası
    10. Bursa’ya 24 saat yaşayan muhteşem bir..
    11. Özdemir’den Turgut Özal ve Adnan..
    12. Milas’ın satranç başarısı
    13. Kocaispir: “Güçlü Türkiye’nin mimarı..
    14. 60 yıllık ressam fırça darbeleriyle..
    15. Güvenlik görevlisi alımı İŞKUR |..
    16. Yıllar sonra gelen flaş itiraf! "Necip..
    17. Fırat Kalkın bölgesinde saldırı!..
    18. Belediye başkanı adayı tekerlekli..
    19. -DPÜ’DE Dünya Kadınlar Günü ödülleri..
    20. Kocaeli Türküleri yeniden hayat buldu
    21. Beşiktaş Sompo Japanlı oyuncuların..
    22. Kocaeli’nde çiftçiler bilgilendi
    23. Dünya Kadınlar Günü’nde Bayrampaşa’da..
    24. MSP'den Cezayir'deki seçimlere boykot
    25. Bakan Soylu: "İHA’lara Mayıs’ta bir..
    26. İsmet Akın’dan Germencik’te miting..
    27. Kamuya 40 bin personel alınacak! İşte..
    28. ‘5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği..
    29. TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler İcra..
    30. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı