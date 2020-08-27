5 ülkeden övgü dolu sözler: Türkiye'yi örnek alıyoruz

İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda "Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı Çalıştayı"na katılan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan bilim insanları, koronavirüs aşısına yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantılarına katıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü Dr. Osman Ali Masaliyev, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede birçok ülkeye örnek olduğunu belirterek "Türkiye son 15 yıldır yapılan sağlık yatırımları ve sağlıkta dönüşüm programları sayesinde hem hasta sayısı hem de yapılan test sayılarında önemli bir alt yapıya sahip. Türkiye, Kovid-19 ile kendi imkanlarıyla baş edebiliyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi, sonunda yenilen virüs olacak. Türkiye sadece kendi halkına değil diğer ülkelere de destek oluyor" diye konuştu.

Kazakistan Sağlık Bakanlığını temsilen Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Anar Turmutaubetova da ülkelerinde koronavirüsü tedavi eden aşıyı bulabilmek için yaptıkları çalışmanın klinik aşamasında olduğunu ifade etti.

Turmutaubetova, "Türkiye bu konuda çok ileri. Bizim ülkemize de her konuda destek oluyor" dedi. Azerbaycan Bilim Araştırmaları ve Tıbbi Uygulama Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adil Allahverdiyev ise Türkiye'nin kendileri için her zaman lider bir ülke olduğunu anlattı.

Uzun yıllardır Türkiye'de görev yaptığını dile getiren Allahverdiyev, "Türk bilim insanları aşı geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları yakından biliyorum. Benim bu aşıyı Türkiye'nin geliştireceği konusunda hiçbir kuşkum yok. Bu konuda Türkiye dünyada önce ülkeler arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığını temsilen toplantıya katılan Doç. Dr. Akmal Sidiyov ise Türk bilim insanlarının koronavirüs aşısına yönelik çalışmalarından etkilendiklerini, Türkiye'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını sözlerine ekledi.

Türk dünyasına koronavirüs ile mücadele konusunda destek vermeye devam edeceklerini belierten Sağlık Bakan Yardımcısı ve Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, "Üye ülkeler özellikle de Kovid-19 aşısı konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyor. Türkiye'de bilim insanları Kovid-19 ile ilgili 13 aşı çalışması yürütüyor. Bunlardan 3'ü hayvan deneyi aşamasında devam ediyor. En kısa sürede bunlar tamamlanıp klinik aşamaya geçecek." diye konuştu.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecinde 150 ülkeye tıbbi cihaz, ilaç ve koruyucu madde yardımında bulunduğunu aktaran Meşe, bu desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.