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5 ülke Hazar Denizi için anlaştı!

Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan Hazar Denizi konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre Hazar Denizi'nde her ülkenin, 15 deniz mili mesafeye kadar karasuları, 10 deniz mili genişliğinde balıkçılık alanı olacak. Hazar deniziyle ilgili tüm sorunlar barış yoluyla çözülecek. Taraflar, Hazar Denizi'nin dibinde denizaltı su altı kabloları ve ana boru hatları uluslararası anlaşmalarda belirlenen standartlara uygun olarak döşeyebilecek. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler dışında, bölgede yabancı askeri güçler bulunamayacak.

12 Ağustos 2018 Pazar 21:37
5 ülke Hazar Denizi için anlaştı!

Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan'ın imzaladığı Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşma, her ülkenin 15 deniz mili mesafeye kadar karasularının belirlenmesini, 10 deniz mili genişliğinde balıkçılık alanının oluşturulmasını öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşmaya göre taraflara, Hazar denizinde egemenlik, münhasır haklar ve yargı yetkisi tanınacak.

Tarafların, Hazar Denizi'indeki faaliyetleri, egemenliğe, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığa, eşitliğe saygı, güç ve tehditlerin kullanılmaması, iş birliği ve iç işlere karışmamak prensipleri temelinde yürütülecek.

Hazar Denizi ile ilgili tüm sorunlar barış yoluyla çözülecek.

Hazar'a kıyısı olan ülkeler dışında denizde yabancı askeri güçlerin bulunmayacağı vurgulanan anlaşmaya göre, taraflar, burada denizcilik, balıkçılık, biyolojik kaynakların kullanımı ve korunması, maden keşif ve üretim ve diğer faaliyetleri yürütebilecek.

Anlaşmaya göre, Hazar Denizi, iç su alanlarına, karasulara, balıkçılık alanlarına ve ortak su alanına bölünecek, her taraf, anlaşmaya uygun olarak belirlenen sınırdan 15 deniz mili mesafeye kadar kendi karasularını belirleyecek.

Hazar Denizi'nin dibi ve toprak altının sektörlere bölünmesi, uluslararası hukuk ve normlar dikkat alınarak komşu ve karşı karşıya yer alan ülkeler arasında anlaşılarak gerçekleşecek.

Denize kıyısı olan ülke, yapay adaları, tesisleri ve yapıları inşa etme, işletme ve kullanma hakkına sahip olacak.

Her taraf, 10 deniz mili genişliğinde balıkçılık alanı oluşturacak ve bu bölgede balık avlama hakkına sahip bulunacak.

Anlaşmaya göre taraflar, Hazar Denizi'nin dibine deniz altı kabloları ve ana boru hatlarını, uluslararası anlaşmalarda belirlenen standartlara uygun olarak döşeyebilecek.

Deniz altı kablolarının ve boru hatlarının döşenmesi için güzergahın belirlenmesi, deniz dibi sektöründen geçecek taraf ile mutabakat halinde yapılacak.

Hazar Denizi'nin biyolojik çeşitliliğine zarar verecek faaliyetlerin yasaklanacağı belirtilen anlaşmaya göre, taraflar verdiği zarar için uluslararası normlara uygun olarak sorumluluk alacak.

Taraflar, uluslararası terörizm, yasadışı silah, uyuşturucu trafiği, deniz yoluyla göçme kaçakçılığını önlemenin yanı sıra diğer suçlara karşı mücadele etmek için iş birliği yapacak.

Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan devlet başkanları, bugün Aktau kentinden yapılan 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinde, Hazar'ın hukuki statüsünü belirleyen anlaşmayı imzalamıştı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 21:37
  1. Hazar Denizi
  2. Kazakistan
  3. Azerbaycan
  4. Rusya
  5. İran
  6. Türkmenistan

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