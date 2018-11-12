THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

4 ilde eş zamanlı denetim! 5 ton balığa el konuldu

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli Ordu, Sinop ve Giresun'da gerçekleştirilen eş zamanlı denetimler sonucu boy yasağına uymayan 5 ton 842 kilogram balığa el konuldu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:30
4 ilde eş zamanlı denetim! 5 ton balığa el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta eş zamanlı yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 4 ton 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgite el konuldu.

259 noktada denetim yapıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli Ordu, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı denetimler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Samsun Balık Hali başta olmak üzere gemilerin karaya çıkış noktaları, balıkçı gemileri, nakil araçları, balık halleri, işleme tesisleri, depolar ve perakende satış yerleri dahil olmak üzere 259 noktada denetim yapıldığı kaydedildi.

Av araçlarına da el konuldu

Balık boyu yasağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avlanan ve boy yasağına uymayan 4 bin 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgit balığına el konulmuştur.

Ayrıca standartlara uymayan 2 adet av aracına da el konulmuştur. Denetim ekipleri tarafından el konulan su ürünlerinin satışı yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 43 işletmeye ise yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

Su ürünleri denetimleri av sezonu boyunca devam edecektir. Balıkçılar, su ürünleri komisyoncuları ve perakendecilerin getirilen yasaklara uyma mecburiyeti vardır. Özellikle limit altındaki balıkları avlamamaları ve satışını yapmamaları gerekmektedir."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:30
  1. Sinop
  2. Ordu
  3. Giresun
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
  5. istavrit
  6. lüfer
  7. barbun
  8. mezgit
  9. boy yasağı
  10. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü
  11. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
  12. Samsun Balık Hali
  13. Milli Emlak Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • Mazhar Saylam Mazhar Saylam 44 dk önce
    Baliklaradayazik tutanlaradaDevletin Balik tutulan yerlere balikci Polisi koymasi lazimki balikcilarda seytana uymasin
  • hakanhakan58 dk önce
    akithaber keske denizde balik ciftlikleri hakkinda haber yapsaniz, ülkemizde bu cok fazla yayildi, ticaret bakimindan cok iyi ülkemize gelir geliyor, ama bu ciftliklerde olusan balik hastaliklar ve kullanilan antibiyotikler denizin florasini cok kötü etkiliyor, buradan danimarkadan biliyorum denizlerin bir cok yerinde yasaklandi ve limitler getirildi, bu ciftliklerde cok dar bir yerde binlerce balik oldugu zaman, örnegin deniz piresi dedikleri parazitler cok kolay cogalabiliyorlar, sonrada denize yayilip diger canlilarada cok zarar veriyor, ayrica gübre ve atilan antibiyotikler yüzünden diger baliklarda anormalsizlik olusup, gelecek yeni nesil baliklarin kökünü kurutuyor.... sanirim haberlere göre bu ciftlikler iyi getirisi oldugu icin cok fazla yayginlasti ülkemizde, düsünün artik bir cok ülke danimarka ve diger iskandinavya ülkeleri olsun, japonya olsun bu baliklari türkiyeden ithal aliyorlar, kendileri yetistiremegidinden degil, kendi ülkelerinde yasaklandigi icin..... zaten hic bir iki iyi is bi arada olmaz, bu isin iyi tarafi para getirisi, kötü tarafi ise, denize ve canlilara verdigi büyük zararlar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İzmir'de kazada şoka giren sürücü bir anda koşmaya başladı!
  1. İzmir'de kazada şoka giren sürücü bir..
  2. CHP'li iki isim hakkında flaş gelişme!
  3. 2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu..
  4. Kozan Kalesi'ne çıkarken mahsur kalan..
  5. Kastamonu'da kalabalığa aldırmadan..
  6. Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
  7. Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı..
  8. 'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler..
  9. Nevşehir'de peribacaları arasındaki..
  10. 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi..
  11. Konyaspor, 1,5 senede 4 teknik..
  12. Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!
  13. CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk..
  14. Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil..
  15. Tarihi köprü yanında hasmını silahla..
  16. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
  17. CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!
  18. Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
  19. 'Evinden aldıracağım' dediği..
  20. Türkiye'den Amerika'ya başsağlığı..
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

Günün Karikatürü

11 Kasım 2018
Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta