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Kuzey Irak'a operasyon! 5 terörist daha imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava operasyonunda 5 terörist öldürüldü.

14 Eylül 2018 Cuma 13:56
Kuzey Irak'a operasyon! 5 terörist daha imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen hedefler de ateş altına alındı.

Harekatta, TSK'nın üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 13:56
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. PKK
  4. terörist

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