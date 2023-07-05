5 Temmuz 1980: Öğretmen/Gençlik Lideri Sedat Yenigün'ün vefatı

1950 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Sedat Yenigün, takip eden yıllarda ailesiyle beraber İstanbul’a göç etmiştir.



Vefa Lisesi’nden mezun olan Yenigün, Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB) faal olmaya başlamıştır. Bilhassa MTTB’deki gençlerle okuma faaliyetleri yapan Yenigün, Seyyid Kutub, Mevdudî, Abdülkadir Udeh, Ali Şeriati, Muhammed Hamidullah gibi düşünürlerin eserlerini gençlerle tanıştırmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olan Yenigün, öğretmenlik mesleğini icra etmiştir.







Yenigün, MTTB içerisinde Türkçü kesimin güç kaybetmesi ve İslamcı kesimin yükselmesi sürecinde de rol oynamıştır. 1969 yılında MTTB’nin Cağaloğlu’ndaki tarihi binasına atılan bombayla, yakın arkadaşı Mustafa Bilgi’yi kaybetmiştir.







Öğretmenliğinden ötürü yazılarını “Mengüç Yenigün”, “Mehmet M. Yenigün”, “Mehmet Mengüç Yenigün” ve “Mehmed Mengüç Yenigün” olmak üzere müstear ad kullanarak da kaleme almıştır. 1977 yılında İslami Hareket dergisini çıkarmaya başlamıştır.







Adı itibariyle İslam’ı pratiğe dökecek bir hedef doğrultusunda yayınlanmaya başlanan İslami Hareket dergisi, talebeler ve iş güç sahibi kişilerin desteğiyle yayın faaliyetlerine başlamıştır. İlk sayısı Şubat 1978’de yayınlanan dergi, aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir. Otuzuncu ve son sayısı Eylül 1980’de yayınlanmıştır.

Sedat Yenigün ve İstanbul Kültür Ocağı merkezli olarak faaliyet gösteren İslami Hareket, daha canlı ve daha İslami bir çizginin tutturulmasını hedeflemiştir. Türkiyeli Müslümanlar ifadesi özellikle kullanılmış, İslami Hareket’in ne olduğunun tarifi üzerinde durulmuş, dil konusunda hassasiyet gösterilmiş, ümmete dair algının tesisi için İslam coğrafyasındaki gelişmeler konu edilmiştir.







5 Temmuz 1980’da Sedat Yenigün, Fatih Akşemseddin Caddesi’nde bir berber dükkanında gerçekleştirilen faili meçhul bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.