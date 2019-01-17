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5 Suriyeli işçinin öldüğü mobilya fabrikasında yangın merdiveni yokmuş

Ankara'daki Mobilyacılar Sitesi'nde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangın faciasında, 4 katlı fabrikada yangın merdivenin olmadığı öğrenildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:57
5 Suriyeli işçinin öldüğü mobilya fabrikasında yangın merdiveni yokmuş
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde 5 kişinin öldüğü yangın faciasında 4 katlı fabrikada yangın merdivenin olmadığı belirtildi.

Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde koltuk üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Ekiplerin fabrikada yaptığı incelemede, mahsur kalan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişilerin, Suriye uyruklu Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin olduğu belirlendi.

Yangın merdiveni bulunmuyor

Fabrikada dün başlatılan incelemeler bugün de sürdü. Sabah saatlerinde polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada delil topladı.

Genellikle eski yapılardan oluşan Mobilyacılar Sitesi'ndeki 4 katlı fabrikada yangın merdivenin olmadığı görüldü. Fabrikanın ön ve arka kısmında yangın merdiveni bulunmazken, sağ ve sol bitişiğinde ise üretim atölyelerinin olduğu gözlendi. Bu atölyelerde de yangın merdiveninin olmaması dikkat çekti.

Müfettiş görevlendirildi

Çıkan yangın sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:57
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Aile
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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