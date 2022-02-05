5 Şubat 1997: Fransız Mason Locasından Türkiye’de ‘Hükümeti Yıkın’ Talimatının Verilmesi

Refah-Yol hükümetinin ilk üç ayı Refah Partisi aleyhtarı gazete ve televizyonların ağır bombardımanı altında geçti.Başbakan Erbakan başına gelebilecekleri öngörmeden beş İslam ülkesini kapsayan bir geziye çıktı o günlerde. Erbakan’ın sıcak yaz günlerindeki gezisi siyasi ortamı iyice ısıtmış, ilişkilerdeki gerginlik had safhaya varmıştı.

Düğmeye basılmış, müsabaka başlamıştı. Heinz Kramer’in deyimiyle bu bir ‘siyasi egemenlik savaşıydı.’ Gazeteci Arslan’a göre 28 Şubat için düğmeye eski General ve bürokratların oluşturduğu Encümeni Daniş isimli topluluk basmıştı. Encümeni Daniş, tekrar devreye girmiş, devletin çeşitli makamlarına irticanın önünü kesilmesi için mektup göndermişti.





“Türkiye’deki Refah-Yol iktidarını devirmek için harekete geçen odaklardan biri de Fransa’daki Mason Büyük Locası’ydı. Fransız Yüce Konseyi’nden Türkiye’deki mason locasına hükümetin yıkılması için 5 Şubat tarihinde açık bir talimat gelmişti.”(Balcı,2000:123)

Nitekim işler hiç de iki liderin beklediği gibi gitmedi, dört yıl süreceği planlanan Refahyol Hükümeti sadece bir yıl dayanabildi.

Fransız Mason Locasının talimatının ardından ufukta artık bir darbe görünüyordu. Dönemin bakanlarından Nahit Menteşe generallerin hâlini şöyle anlatır:Kocatepede cenazede baktım kuvvet komutanları,generaller var. Emekli generaller var. Konuşuyorlar. Refahyol ‘dan hiç memnun değiller . Erbakan ‘dan hiç memnun değiller.Tansu Çiller’den de memnun değiller, tepkili hepsi de neden ? Erbakan’ı başbakan yaptı diye. (Birand ve Yıldız,2012:157)



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