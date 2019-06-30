5 saatte pişirilen 50 kazan pilav 15 dakikada tükendi

KAYSERİ (İHA) –Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 643. Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliğinde 80 kişilik ekibin 6 ton malzeme kullanarak pişirdiği 43 bin kişilik 50 kazan bulgur pilavı 15 dakikada tükendi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan kasabasında düzenlenen 643. Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “643.sü düzenlenen Evliyalar Günü’nde bu huzur ortamında vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz” dedi.

Başkan Palancıoğlu, "Geleneksel Evliyalar Günü’nün 643. burada beraber yaşıyoruz. Güzel bir Pazar gününde vatandaşlarımızın da katılımıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Evliyalar Allah dostları bizde elimizden geldiğince Allah dostları ile bir arada olmamız manevi huzur ortamını oluşturmamız lazım. Burada zikirlerle, dualarla, Kur’an tilavetleri ile ve bir çok etkinliklerle belediyemiz vatandaşlarımıza hizmet sunuyor" diye konuştu.

Son 1 haftadır yapılan çalışmalarla yaklaşık 50 kazanın kurulduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, “Pilav ikramımız olacak ve vatandaşlarımız bir araya gelecek. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Nice böyle güzel etkinliklerle bir araya gelmemizi nasip etsin. Ülkemiz bin yıldır bu topraklarda, bu toprakları kolay elde etmedik atalarımız şehit oldular canlar verdiler. Dolayısıyla bizler de onların bırakmış oldukları mirasa, kültürümüze ve tarihimize vatanımıza sahip çıkacağız ve bu çalışmaları devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplamda 6 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 43 bin kişilik pilav hazırlandığını söyleyen Melikgazi Belediyesi aşçısı Mustafa Kaan Aksoy, “Bugün burada Mimarsinan Evliyalar günün 643. Yılını idrak ediyoruz. Yaklaşık 43 bin kişilik etli bulgur pilavı yapıldı. 6 tona yakın malzeme kullanıldı. 80 kişilik ekiple gece 03:00’da başlayarak sabah saat 08:00’da bitirdik. Toplam 43 kazanımız varkazan başına bin kişilik olmaz üzere yaklaşık toplam 43 bin kişilik pilavımız var” dedi.

Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliğinde dağıtılan etli bulgur pilavı için 3 bin 500 kg bulgur, 3 bin kg et, 500 litre zeytinyağı, 500 kg tereyağı,300 kg salça, 250 kg toz biber, 250 kg yaprak biber, 200 kg tuz ve pişirmek için de 10 ton odun kullanıldı. Ayrıca 7 bin adet ayran ve 7 bin adet su da anma gününe gelen katılımcılara ikram edildi.