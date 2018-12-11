5. Reform Eylem Grubu Toplantısı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sadece göçle değil, aynı zamanda terörde, aynı zamanda uyuşturucuda Avrupa açısından önleyici bir ülkeyiz. Avrupa açısından Türkiye, bu konuda vazgeçilmez bir ülkedir." dedi.

Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Soylu, yaptığı açıklamada, AB'nin taahhüt ettiği vize serbestisindeki 7 kritere ilişkin "Yeni nesil pasaportlar konusunda 2 Nisan'da başladığımız süreçte 1 milyon 200 bin yeni nesil pasaportu vatandaşlarımızla buluşturduk ve hızlı bir şekilde de bunu devam ettiriyoruz. Bu konudaki kriter sayısı da böylece 6'ya düşmüş oldu." dedi.

Europol ile operasyonel iş birliğinin Türkiye ve Avrupa için önemli olduğuna işaret eden Soylu, burada ortak bir değerlendirmeyi ve iradeyi ortaya koymak gerektiğini, ancak bundan sonra bu adımın birlik ve eş anlı atabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Soylu, geri kabul konusunun da vize serbestisiyle ortaya çıkacağını belirterek, bu konuda herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.

- "Avrupa sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır

Türkiye'nin 18 Mart mutabakatı konusunda bütün şartlara harfiyen uyduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"18 Mart mutabakatını birlikte imzaladığımız, kararlaştırdığımız muhataplarımız konusunda bu kadar iyimser olamayacağımızı ifade etmek isterim. Sadece 2015'ten bugüne kadar yüzde 97 karşı tarafa düzensiz göç azalmıştır. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye bu başarıyı ortaya koymuştur. İnanıyorum ki 18 Mart mutabakatı konusunda Türkiye nasıl sorumluluğunu yerine getirmişse Avrupa Birliği de, Avrupa tarafı da sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Çünkü biz sadece göçle değil, aynı zamanda terörde, aynı zamanda uyuşturucuda Avrupa açısından önleyici bir ülkeyiz. Avrupa açısından Türkiye, bu konuda vazgeçilmez bir ülkedir. Şunu kamuoyumuza da milletimize de söyleyebilirim ki Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye karşı eli kuvvetli değildir."

Avrupa'nın gönüllü insani yardım programı sözünü yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, dünyada düzensiz göçün engellenemeyecek bir duruma geldiğine dikkati çekti.

- Gönüllü İnsani Yardım Programı

Soylu, "Eğer Gönüllü İnsani Yardım Programı düzensiz göç yapılan ülkelerden gerçekleştirilmez ve eşit, adil bir paylaşım ortaya konulmazsa bugün Avrupa'da yaşanan hükümet krizleri, diğer birtakım kaoslar, kaotik yollar önümüzdeki günlerde artarak devam eder. Çünkü bu, bir taraftan yabancı düşmanlığını körüklemekte, ırkçılığı yükseltmekte, diğer taraftan da makulü ve esas itibarıyla siyaseti devre dışı bırakmaya yönelik sonuçlar oluşturmaktadır. Bu da bugün Avrupa'da net bir şekilde görülmektedir." dedi.

Milli göç politikası konusunda Göç Kurulunun bugüne kadar 5 kez toplandığını, ilerleyen günlerde bu toplantıların 6'ncısını düzenleyeceklerini belirten Soylu, geçen kasım ayında yaptıkları toplantıda milli göç politikası konusundaki çerçeveyi oluşturduklarını ifade etti.

Soylu, Milli Göç Strateji Belgesi'nin, 2019'un ilk yarısında bir sonraki Reform Eylem Grubu toplantısına kadar hazır hale getirileceğini bildirdi.

2019-2021 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı'nı ocak ayında onaylayacaklarını kaydeden Soylu, böylece bu konudaki sorumluluklarını da yerine getireceklerini belirtti.

Soylu, ASELSAN'ın sınır güvenliği konusunda fiziki ve dijital entegrasyonu sağlayacak çok önemli bir çalışmayı başlattığını dile getirerek, fiziki sınır güvenliği sistemlerinin de devam ettiğini, bu konuda komşu ülkelerle önemli iş birlikleri geliştirdiklerini anlattı.

- "Türkiye burada önleyici"

Avrupa Birliği'nin vize serbestisi konusunda Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılmasını istediği değişikliğe ilişkin soruya Soylu şu cevabı verdi:

"Türkiye, terörle mücadele konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Terör, düzensiz göç, uyuşturucu ve sınır aşan suçlar veya organize suçlar bu konuda Türkiye, Avrupa Birliği için şunu ifade ediyor, Türkiye burada önleyici bir coğrafyada, önleyici bir görevde. İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı ve Avrupa'yı hepimiz izliyoruz ve uzun zamandır şikayet ettiğimiz nasıl kendilerini de yorduğunu hep beraber görüyoruz. İngiltere ve Almanya şu anda özellikle PKK konusunda bizimle hemen hemen belirgin bir çizgiye yaklaşma eğiliminde. Çünkü içlerindeki bütün karışıklıklarda tüm çıbanbaşılığını ortaya çıkaran bunlar. Her türlü meseleyi başka bir noktaya terörize etme, taşıma iradesi gösteren yine bunlar."

Türkiye'nin sınırlarında terör tehlikesinin bulunduğuna, Avrupa ülkelerinin sınırlarında ise böyle bir tehlikenin olmadığına işaret eden Soylu, terörle mücadelenin Türkiye'nin vazgeçilmezi olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, söz konusu kanunun tek düşünülmemesi gerektiğini, Avrupa'nın iyiliğini istediklerini anlattı.