5. Reform Eylem Grubu Toplantısı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesini ocak ayında açıklamayı hedeflediklerini bildirdi.

Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu Toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada, toplantıda gündemde yer alan konuların müzakere edildiğini belirtti.

Reform Eylem Grubu Toplantısının dördüncüsünün 29 Ağustos'ta yapıldığını hatırlatan Gül, bugünkü toplantıda gelinen noktanın değerlendirildiğini, hedef ve planların gözden geçirildiğini aktardı.

Gül, reform iradesinin teyit edildiğine dikkati çekerek, "Gündemimizde 23. ve 24. fasıllar, yani 'Yargı ve Temel Haklar Faslı' ile 'Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı' kapsamındaki konular ağırlıklı olarak yer tutmaktadır." bilgisini paylaştı.

Vize serbestisi sürecinin, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ile ilişkilerin de ele alınan konular arasında olduğunu dile getiren Gül, bu konularda atılacak tüm adımların değerlendirildiğini bildirdi.

Avrupa ile ilişkilerde inişler ve çıkışlar olduğunu ifade eden Gül, zorluklara rağmen ilişkilerin karşılıklı güven, anlayış ve iş birliğine dayalı olarak gelişmesinden memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

- "İlerleme arzumuz nettir"

Gül, Avrupa Birliğine üyelik sürecine ilişkin, "Siyasi nedenlerle kesintiye uğrayan, müzakere sürecinin kalbinde yer alan 23. ve 24. fasıllardaki ilerleme arzumuz gayet açık ve nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Reform sürecini canlandırma yönündeki dikkati, katılım süreciyle ilişkili siyasi beklentilerin ötesinde, temelde vatandaşların memnuniyeti üzerinde yoğunlaştırdıklarını ifade eden Gül, hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde reformcu bakış açısını ortaya koyduğunu aktardı.

Gül, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, devletin demokratik vasfını daha da güçlendiren, hukuk devleti vasfını tahkim eden anlayışı, reformu ısrarla takip edeceklerini belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesinin güncellenmesi çalışmalarında önemli mesafe alındığını aktaran Gül, "İlk çeyrekte bunu kamuoyuna, uluslararası topluma açıklamayı hedefliyoruz." dedi.

Temel yaklaşımın güven veren adaleti tesis etmek olduğunu belirten Gül, bu kapsamda toplumun her kesimini sürece dahil ettiklerini, Avrupa Konseyi yetkilileriyle de temasların olduğunu, önümüzdeki günlerde Brüksel ve Strasburg'ta temasların artırılacağını söyledi.

- "Yargının hızlanması konusunda önemli adım"

Yargıda gerçekleştirilenleri anlatan Gül, Yargıda Hedef Süre uygulamasının başladığını, istinaf mahkemeleri sayısının artırıldığını hatırlattı.

Ticari davalarda arabuluculuk uygulamasına geçilmesinin yargının hızlanması konusunda önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Gül, elektronik tebligatın da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacağını belirtti.

Gül, yargı mensuplarının niteliklerinin artırılması yönünde de çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal kararlarından yola çıkarak hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planının güncellenmesinin gündemde olduğunu ifade eden Gül, İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun çalışma kapsamının da genişletilmesinin önemli aşama olduğunu kaydetti.

Gül, bundan sonraki toplantının Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde 2019'un ilk yarısında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bir gazetecinin, Yargı Reformu Strateji Belgesinin ne zaman açıklanacağını sorması üzerine Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesinin hükümetin yol haritası olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019'un başlarında, hedefimiz ocak ayında kamuoyuna açıklamak. Tüm paydaşlarla konuştuktan sonra, belgemiz ortaya çıksın istiyoruz. Çünkü 5 yıl boyunca yargı reformumuzun yol haritası olacak. Bu yol haritasına göre hem teoriyi hem mevzuatı hem uygulamayı geliştireceğiz. Çok gecikmeden bunu kamuoyuna açıklayacağız."



- "Güven veren adaleti tesis etmeyi hedefliyoruz"

Hakim, savcı ve personel sayılarının artırıldığını anımsatan Adalet Bakanı Gül, yeni dönemde niteliği artıracak faaliyetlere yoğunlaşılacağını söyledi.

Hakim, savcı adayları ile hukuk fakültelerinin eğitim sürecinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini anlatan Gül, meslek sınavı getirilmesinin de planlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:



"Meslek öncesi staj süresinin uzatılması, etkinliğinin artırılması, meslekte bulunan yargı mensuplarının ihtisaslaşmasını sağlamak, coğrafi teminatlarını sağlayarak hakimlerin bu anlamda bağımsız ve tarafsızlığını güçlendirici, sağlamlaştırıcı adımları atmayı planlıyoruz. Tüm bunların ayrıntılarını belgemizde ortaya koyacağız. Mevzuatta çok önemli gelişmeler katettik. Tutuklamanın istisna olması, yargılamaların hızlı olması hususunda hükümetimizin çok önemli yasal reformları oldu ama uygulamada eksiklikler, uzayan soruşturmalar, halen davası açılmayan soruşturmalar gibi uygulamadan kaynaklı bu sorunları da önümüzdeki dönemde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Elbette yargı bağımsız, tarafsız ama hükümet ve Meclis bu yasal kapasiteleri artırma hususunda eksiklikleri giderecek adımları atacaktır. Önümüzdeki dönem güven verici adaleti tesis etmek ve yargıya güveni artırmak hususunda çalışmalarımızı, kendimizi de test edecek şekilde, anketler, kamuoyu araştırmaları yaparak yargıya güveni kendimizin ölçüp bir önceki yıla, döneme göre kendimizi çek edeceğimiz bir sistemi hep beraber kuracağız. Binalar, teknolojik imkanlar var ama adaleti muhakemesiyle, aklıyla, vicdanıyla yapan yargıçlar elbette adaleti tam tesis edecektir. Bu konuda önemli mesafeler katettik, özellikle FETÖ'yle mücadele anlamında. Şimdi inşa dönemini hep beraber gerçekleştireceğiz. Vatandaşımıza güven veren adaleti tesis etmeyi hedefliyoruz."

























































