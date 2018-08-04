5 PKK'lı Suriye sınırında enselendi
Polateli ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 01:11
Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.
Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı. Suriye uyruklu Wahide E, Madina S, Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K'nin kimlik kontrollerinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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