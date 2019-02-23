0553 313 94 23

5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu Kayseri Şehir Hastanesinde Başladı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği (OTHED) işbirliğiyle düzenlenen “5.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:01
5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu Kayseri Şehir Hastanesinde Başladı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği (OTHED) işbirliğiyle düzenlenen “5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu” başladı.



Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zahide Avcı, OTHED Başkanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü ve farklı illerden gelen katılımcılar katıldı.



Sempozyum öncesi konuşan Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik; 2 gün sürecek sempozyumun dolu dolu geçeceğini ve Ortopedi ve Travmotoloji Hemşirelerinin ortopedik hastalara yaklaşımının ele alınacağını dile getirerek, “Ortopedi Hemşireliği hakikaten özellikli bir Hemşirelik. Bu hastaların kas gelişimlerinde sıkıntı olduğu için hareket etmelerinde büyük problemler yaşanıyor. Dolaysıyla hareketsizliğin getirdiği tüm sıkıntılar ve zaten var olan diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarının olması da bakımlarını çok daha güç hale getiriyor.Bu çerçevede Ortopedi ve Travmatoloji bakımı yapan hemşirelerimize bu bakımlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konularında bilgiler verilecek. Dolayısı ile dolu bir sempozyum geçirilecek. Bu sempozyumu düzenleyenlere, il dışından gelen misafirlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Başhekim Çelik; sempozyumun açılışında Kayseri Şehir Hastanesinin özellikleri ve geçtiğimiz 9 aylık performansı hakkında da slayt eşliğinde bilgiler verdi.



Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zahide Avcı da, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları olarak büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Bakımımızın kalitesini düşürmeden işleyişi devam ettirirken sağlık bakımındaki güncel yaklaşımları da takip edip bilgilerimizi güncellemeyi de ihmal etmiyoruz. Sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.



Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Op. Dr. Hazım Sekban ise, Hastanesinde 25 uzman olarak hizmet verdiklerini belirterek, “Şu ana kadar günü birlik cerrahileri de dahil ettiğimizde ortopedi kliniği yaklaşık 10 bin ameliyat yapmış. Günde 40-45 ameliyat yaptığımız oluyor. Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği olarak Kayseri’de ciddi bir marka olduk. Tabi bu marka olmak tek başına olan bir iş değil, ekip sayesinde oluyor. Ekip arkadaşlarıma gösterdikleri özveriden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından 2 gün sürecek olan sempozyumun oturum bölümüne geçildi. Sempozyumun ilk gününde "Ortopedi ve Travmatolojide Multidisipliner Yaklaşım", “Ortopedik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar” “Ortopedi ve Travmatolojide Basınç Yaralanmaları”, “Özel Durumlar ve Hemşirelik Yaklaşımları” konuları, ikinci gün ise “Geroortopedi” hakkında anlatım ve sunumlar yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Zeybekci'nin adaylığı için hiçbir engel yok"
    1. "Zeybekci'nin adaylığı için hiçbir..
    2. İYİ Partili Ekinci, ziyaretlerine..
    3. Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya..
    4. Başkan Işık: “Biga’yı geliştirmeye,..
    5. Ordu’da ev yangını: 2 hafif yaralı
    6. Belçika'da Hocalı şehitleri anıldı
    7. Kocamaz yanlıları adliye önünde..
    8. Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı
    9. 100 metreden uçtular, emniyet kemeri..
    10. Boğulma tehlikesi geçiren kadını..
    11. Av. Şeyma Döğücü, kar kış demeden..
    12. Yaya geçidinde otomobiller çarpıştı
    13. Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı
    14. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    15. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    16. İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB..
    17. Tekkeköy beton yollarla örülüyor
    18. Avusturya'da Hocalı Katliamı unutulmadı
    19. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    20. Binali Yıldırım, Sarıyer'de
    21. Ağaçtan düştü, hayatını kaybetti
    22. Trabzon Dernekleri’nden AK Parti..
    23. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    24. Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı
    25. Memduh Başkan Bozok Derneği şiir..
    26. Maçın ardından
    27. "31 Mart akşamına kadar kapı kapı..
    28. "Benim ülkem, dünyanın en güvenli..
    29. Bakan Selçuk, Bursa’da şehit..
    30. Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu