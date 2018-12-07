5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı başladı

VİYANA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin sürdürdüğü iş birliğinin önemine ilişkin, "İş birliğimiz çok verimli oldu ve bütün taraflar bundan faydalandı. Bu iş birliği yalnız 2019 için değil, bir sonraki yıl da devam edecek." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da OPEC Plus olarak da adlandırılan OPEC üyesi ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı ülkeler, petrol pazarındaki gelişmeler başta olmak üzere, özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemeye yönelik atılacak adımları görüşmek için 5. kez toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan önce açılış konuşması yapan Suhail bin Muhammed el Mazrui, OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasındaki iş birliğinin verimli şekilde sürdüğünü belirterek, Çad, Güney Afrika ve Özbekistan gibi ülkelerin de toplantıya katıldığını aktardı.

El Mazrui, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 2019 ve sonraki yıl için petrol pazarında karşılaşılacak sorunlara ilişkin hazırlıkların ciddi çalışmalarla oluşturulduğunu, petrol piyasalarında dengenin sağlanması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

"İş birliğimiz çok verimli oldu ve bütün taraflar bundan faydalandı. Bu iş birliği yalnız 2019 için değil, bir sonraki yıl da devam edecek." ifadesini kullanan el Mazrui, "Önemli olan toplantıya katılan tüm ülkelerin iş birliğini sürdürmeyi arzu etmesidir." dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da dünya enerji pazarının, dün ve bugün Viyana'da yapılan toplantılarda yer aldığına işaret ederek, hem tüketici hem de üreticiler bakımından makul uzlaşı sağlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Dün başlayan 175. OPEC Olağan Toplantısı'nda henüz sonuç bildirisi açıklanmazken, özellikle günlük petrol üretiminde kesinti olup olmayacağına ilişkin kararın toplantının ardından düzenlenecek basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

OPEC 175. Olağan Toplantısı, üye 15 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla dün başlamış, planlanan basın açıklamasının yapılmayacağı duyurulmuştu.



- Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Katar'ın kararı

Bu arada ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC'ten çekileceğini duyurmuştu.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016'da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Geçen mayıs ayında ise bu karardan vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.









