5 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs vaka sayısı güncel | Omicron varyantı etkisini iyiden iyiye arttırdı. Vatandaşlar bu sebeple güncel vaka sayısını daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var?
Omicron varyantı ülkemizde yaygın hale geldi. Bu durum rakamlara da yansıdı. Peki, bugün kaç korona vakası var?
5 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklanana tablonun ardından sosyal medya hesabından, “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun” paylaşımında bulundu.