  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs 5 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

5 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs vaka sayısı güncel | Omicron varyantı etkisini iyiden iyiye arttırdı. Vatandaşlar bu sebeple güncel vaka sayısını daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:12:00 -
5 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Omicron varyantı ülkemizde yaygın hale geldi. Bu durum rakamlara da yansıdı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

5 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklanana tablonun ardından sosyal medya hesabından, “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun” paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak

Altın fiyatları ve dolar kuru merakla takip edilirken Para Piyasaları Uzmanı İslam'ten çok çarpıcı bir açıklama geldi. Memiş, gümüş fiyatlar..
Saadet Partisi bu hale mi düşecekti? Karamollaoğlu'nun yapamadığını Kübra Par yaptı
Medya

Saadet Partisi bu hale mi düşecekti? Karamollaoğlu'nun yapamadığını Kübra Par yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yapamadığını Habertürk yazarı Kübra Par yaptı ve ‘Kur’an kurslarına çağ dışı’ diyen CHP..
Gözlerinize inanamayacaksınız! Babadan oğula kebap arası uyuşturucu servisi
Yerel

Gözlerinize inanamayacaksınız! Babadan oğula kebap arası uyuşturucu servisi

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir uyuşturucu ticareti ihbarını değerlendiren polis, baskın yaptığı adrese gönderilen kebap dürümü içinde uyuşturu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay