5 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 test sayısı açıklanırken 66 bin 467 Vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 43 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 316 oldu.

Aşılamada son durum

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,85 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 134 milyon 195 bin 65'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Vaka sayısında rekor

Bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı geçen yıl tespit edilmişti. 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 kişiye Covid-19 teşhisi koyulmuştu. Bugünkü açıklanan tablo ile vaka sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

Bakan Koca'dan flaş Omicron paylaşımı

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." çağrısında bulundu.