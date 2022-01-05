5 Ocak 1994: Doç. Dr. Fikret Başkaya’nın Kitabından Dolayı Hapis Cezasına Çarptırılması

Paradigmanın İflası isimli eserindeki fikirlerinden dolayı hapis cezası alan Başkaya’nın hangi fikirlerinden dolayı suçlandığına göz atalım:

Prof. Dr Fikret Başkaya’ya göre, “Cumhuriyet tarihi sınırsız efsaneler üzerine inşa edilmiştir.” (Başkaya,1991:71)

Akademik tarife göre ülke, o günlerde “Tek Partili Bonapartist” (Başkaya,1991:110) bir rejime sahipti. “Ankara reformunun stratejisi; modern bir Türkiye plânlayan seçkinlerin güvenle yaşayabilecekleri steril bir ortam yaratmaktı.” (Başkaya,1991:35)

Osmanlı’nın son devrinde yeni bir cemiyet inşası için kurulan Türk Ocakları’nın yerine ikame edilen Halk Evleri ise gerçek mânâda halk evleri değildi. “Bu evler, halk üzerinde denetimi sağlamak ve Bonapartist rejime yandaş yaratmak” (Başkaya,1991:115) maksadıyla kurulmuş bir seçkin projesiydi.

Devlet eliyle 18 kuruşa ithal edilen şeker, halka 60 kuruştan satışa sunulmakta, bir koyunun 50 kuruş olduğu ülkede halk şekersiz bir hayat sürmektedir. “Yoksul halkın şeker bir yana ana tüketim maddesi olan ekmeği dahi yeterince bulamadığı resmî kayıtlarda geçmektedir.” (Başkaya,1991:165)

“Başbakan İsmet İnönü’nün ‘Paraya ihtiyaç var, onun için milletin cebinde 10 para da bulsam alacağım” (Başkaya,1991:165) beyanatından cesaret alan vergi tahsildarları Anadolu’yu kasıp kavuruyorlardı.

Resmî kayıtlara göre 1929 Türkiye’sinde 25 sanayi ve maden şirketi bulunuyordu. Bunların idarelerinde ise 20 civarında mebus vardı.“Mevcut 38 bankada ise 31 adet mebus vazifeli bulunuyordu. Yani hemen hemen her büyük yerli şirketin mecliste bir mebusu mevcuttu. Sadece İş Bankası’nın idaresinde 13 mebus vardı.” (Başkaya,1991:118)

Doç. Dr. Fikret Başkaya’ya göre “Osmanlı Devleti hiçbir zaman sömürge olmadığından anlatıldığı mânâda bir Kurtuluş Savaşı hiç gerçekleşmemiştir. Yedi düvele karşı savaşıldığı iddiası ise anti emperyalist bir efsaneden ibarettir. Esasen Kurtuluş Hareketi anti emperyalist bir hareket de değildir.” (Başkaya,1991:32)

05 Ocak 1921: Adana düşman işgalinden kurtuldu

Türk-Fransız Barış Antlaşması, 20 Ekim 1921’de Ankara’da yapılmıştır.

Bu antlaşma gereğince 5 Ocak 1922’de Fransızlar Çukurova’dan tamamen (getirdikleri Ermenileri de beraberinde götürerek) çekilmişlerdir. Fransızlarla gidemeyen veya yerli olan Ermeniler de bölgeden kaçmışlardır. Bunlardan 120 bini tekrar Suriye’ye, 30 bini Kıbrıs veya İstanbul’a gitmişlerdir.





5 Ocak 1922 kurtuluşunu kutlama amacı ile Büyük Saat ile Ulu Camii arasına çok büyük bir bayrak çekilmiş ve daha sonra bu bayrak çekilmesi olayı il’in kurtuluş günlerinde tekrarlanmıştır. Bayrak Adana’nın simgesi haline gelmiştir.

Adana ve Çukurova halkı milli kuvvetlere katılarak yurdun diğer cephelerinde de çarpışmış ve anavatanı düşmandan kurtarma mücadelesinde sonuna kadar yer almışlardır.

05 Ocak 1999: Adalet Bakanlığı, bir genelgeyle bekaret kontrolünü yasakladı



5 Ocak 1999 tarihinde Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan hükümette Adalet Bakanı olarak görev alan Hasan Denizkurdu imzası ile bekaret kontrolünü bir genelge ile yasaklandı.



