ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatın mesleki standartlarının yükseltilmesi, mesleğin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması, sorunların çözüme ulaştırılması avukatın olduğu kadar devletin, hukukun üstünlüğünün, demokratik toplumun korunması ve geliştirilmesi için zorunludur." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin dört bir yanında, hukuk ve adalet için vatandaşın yanında, en ön safta mücadele veren 125 bin avukatın artık tahammülü giderek imkansız hale gelen maddi ve manevi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. 20 bin stajyer avukat için yaşam mücadelesinin boğucu hale geldiğini belirten Feyzioğlu, sayısı sürekli artan hukuk fakültelerinde okuyan 85 bin öğrencinin gelecek kaygısı yaşadığını ifade etti.

Hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncü gücü olan avukatların, buna rağmen hukuk devleti mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Avukatın mesleki standartlarının yükseltilmesi, mesleğin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması, sorunların çözüme ulaştırılması avukatın olduğu kadar devletin, hukukun üstünlüğünün, demokratik toplumun korunması ve geliştirilmesi için zorunludur. Çünkü, avukatın varlık sebebi, bireyin hakkını korumaktır. Avukat, kanunda yazılı hakları bireyin kullanmasını sağlayan kişidir. Avukata tanınan her hak aslında bireyin hakkıdır. Avukata yönelik her hak ihlali de bireyin hakkının ihlalidir. Avukat, demokratik hukuk devletinin lokomotifi ve koruyucusudur. Avukat, zulme karşı mazlumun, haksızlık yapana karşı masumun temsilcisidir. Avukatlık mesleğinin doğasında bağımsızlık ve özgürlük vardır. Avukatın tabi olduğu tek düzen hukuk düzenidir ve boyun eğeceği efendisi yoktur. Avukatın olmadığı yerde adil yargılamadan, bağımsız ve etkin bir savunmadan ve hukuk devletinden söz edilemez. Avukat, hukukun üstün olduğu demokratik devletlerin yargılamasının temel taşıdır. Avukatın olmadığı yargılamada keyfilik hüküm sürer ve sonuçlar toplum vicdanını asla tatmin etmez."

Feyzioğlu, yargı reformunun gerçekleşmesi, güvenilir bir hukuk sisteminin inşa edilmesi, hukuk güvenliğinin sağlanarak ekonominin rahatlaması ve refah toplumu idealine ulaşılması için avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu ve yıllardır dile getirilen sorunların artık çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Metin Feyzioğlu, "Laik, sosyal, demokratik hukuk devleti ilkesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda yürümeye devam eden biz avukatlar, hukuk devleti idealine ulaşacağımıza dair inancımızı hiç yitirmedik ve asla yitirmeyeceğiz. Hukuk devleti mücadelemizi daima sürdüreceğiz. Mesleğimiz için, ülkemiz için, milletimiz için." ifadelerini kullandı.