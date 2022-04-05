5 Nisan 1994: 5 Nisan Kararlarının Açıklanması

ANAP iktidarından sonra Tansu Çiller Başbakanlığında DYP-SHP Koalisyon Hükümeti kurulmuştu.vAncak işler iyi gitmiyordu. Ülkenin döviz rezervleri birkaç ayda 7 milyar dolardan 3 milyar dolara indi.1994 yılının Ocak ayında 15 bin lira olan dolar kuru, Nisan ayında 38 bin liraya yükseldi. Bankalar kredi vermeyi kesmiş, şirketler iflasın eşiğine gelmiş, işten çıkarmalarla kriz bir anda ülkeyi teslim almıştı.





Ekonomiye müdahale etmek için Hükümetin aldığı tedbirleri içeren 5 Nisan Kararları bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Masada koalisyonun iki ortağı Çiller ve Karayalçın oturuyordu. Çiller, krize karşı önlemleri okuyor, Karayalçın dinledikçe şaşırıyordu. Başbakan önceden hiç konuşulmamış, SHP’nin haberi bile olmayan kimi tasarruf önlemlerinden bahsediyordu.





5 Nisan kararları sonrasında üç bankaya el kondu. Enflasyon 2.dünya savaşından bu yana ilk kez % 149 u buldu. Ülke o yıl % 6 dan fazla küçüldü. Yaklaşık 500 bin kişi işsiz kaldı. Dövizle borçlananlar arka arkaya iflas etti. Ülke haciz ve icralarla sarsıldı. O kadar ki Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, Cumhurbaşkanı Demirel’den Anayasanın 119.maddesini işletip olağanüstü hal ilan ederek ekonomiye el koymasını istediler. (Birand ve Yıldız,2012:54)





05 Nisan 1936: Mississippi'de meydana gelen bir kasırgada 233 kişi öldü.







05 Nisan 1992: Bosna-Hersek hükümeti bağımsızlığını ilan etti.



