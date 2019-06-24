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5 milyon yıllık mağara ziyaretçi akınına uğruyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde oluşumu 5 milyon yıl önceye dayanan Yalan Dünya Mağarası, ziyaretçi sayısına her geçen gün yenilerini ekliyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:37
5 milyon yıllık mağara ziyaretçi akınına uğruyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde oluşumu 5 milyon yıl önceye dayanan Yalan Dünya Mağarası, ziyaretçi sayısına her geçen gün yenilerini ekliyor.


İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Beyrebucak Mahallesinde yer alan Yalan Dünya Mağarası toplamda 4 kilometre uzunluğa sahip. Gazipaşa Kaymakamlığının girişimleriyle 2010 yılında 450 metresi yapılan yürüyüş yolları ve ışıklandırma ile ziyarete açılan mağara, yaz kış 28 derece sıcaklığını koruyor. Astım hastalarına iyi geldiği söylenen mağaraya yerli ve yabancı turistler akın ediyor. İçerisinde sadece bu mağarada yaşayan özel bir yarasa cinsinin yaşadığı mağarayı yıllık 25 bin civarında kişi ziyaret ediyor.


Mağara İşletmecisi Mehmet Uncuoğlu, Yalan Dünya Mağarası’nın Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri olduğunu söyledi. 450 metresinden sonraki kısmın kapalı olduğunu ve ziyaretçilerin burayı gezemediklerini söyleyen Uncuoğlu, “Geziye açılmış alanda 100 metre aralıklarla 3 büyük salon bulunuyor. Geçtiğimiz yıl mağaramızı 24 bin 300 civarında yerli ve yabancı ziyaret etti. Bu yıl hedefimiz 50 bin ziyaretçiyi mağaramıza çekmek. 5 milyon yaşında olan mağaramız halen daha oluşumunu sürdürüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:37
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