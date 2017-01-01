5 milyarlık kasabasında turisti denizden karşılayacak

Keleşoğlu Holding’in, 1,5 milyar dolar yatırım değerine sahip İstanbul’un ikinci etabında anahtar teslimleri başlarken, proje marinasında oluşturulan hudut kapısı ile denizden gelen turistlerin de İstanbul’a giriş kapısı olacak.

2,5 yıl önce Keleşoğlu imzasıyla inşa edilmeye başlanan ve bittiğinde 5 milyar dolarlık bir değere ulaşması beklenen DENİZİSTANBUL’un birçok yeniliği bünyesinde barındırdığını söyleyen Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, şu açıklamalarda bulundu:

Projemizin önünde yer alan marinanın hudut kapısı olmasıyla birlikte, ülkeye tekneyle girişler bu noktadan sağlanacak. Nitelikli turistin İstanbul’da ayak bastığı ilk nokta burası olacak. Dolayısıyla İstanbul için ilk intibayı oluşturacağız.

Denizİstanbul’da yer alan ticari alanların değerleneceğini, otel birimimizin doluluk oranında artış sağlanacağını ve konutlarımızın daha hızlı prim yapacağını öngörüyoruz. Projemiz İstanbul’da marinası olan tek kasaba konseptine sahip. Bunun yanı sıra önümüzdeki marinanın hudut kapısı olması ve yatlarla yurt dışından gelecek yabancı turistlerin İstanbul’da ilk Denizİstanbul’u görecek olması hem projemiz için bir ayrıcalık hem de turizm alanında İstanbul intibasına yapılmış bir katkıdır.

PROJEDE SON DURUM

“Projeyi alır almaz 325 konutluk Kalyon Mahallesi’ni bitirdik ve teslim ettik, sonrasında Mercan 1 ve Mercan 2 Mahallesi ile Marina Mahallesi adlı villa bölümüne başladık’’ diyen Keleş son durumla ilgili şu bilgileri verdi: "Villa etabında iyi bir mesafe aldık. Şu sıralar Mercan 1 Mahallesi ve Marina Mahallesi Villaları’nda teslim heyecanı yaşıyoruz. Mercan 2 ise yüzde 70 seviyesinde bitmiş vaziyette. Satışlarımız da çok iyi seviyede olup bugüne kadar bin konutun satışını yaptık."

KİMSE STOK İÇİN EV YAPMASIN

“Sektörümüz şu an çok iyi pozisyonda değil. Arz talep dengesi bozuldu’’ tespitinde bulunan Keleş meslektaşlarına şu uyarıyı yaptı: Bu durum bizi de etkiliyor, sizleri de. Bu nedenle planlı ilerlemeye çalışmalıyız. Stoklu ilerlemek yerine ihtiyaca göre üretim yapmak sektörümüz ve İstanbul’umuzun hak ettiği değere kavuşması için daha iyi olacaktır.

Mustafa Keleş, yabancılar için 1 milyon dolar olarak açıklanan vatandaşlık bedelinin maksimum 300 bin dolara düşmesinin de doğru olacağını söyledi.