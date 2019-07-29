5 metre yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Zonguldak’ta evinin bahçesinden betona düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta evinin bahçesinden betona düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta evinin önündeki bahçe duvarından betona düşen Tahsin Karahasan olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde evinin bahçesindeki duvardan 5 metre yükseklikten betona düştüğü iddia edilen Tahsin Karahasan hayatını kaybetti. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 ve polis ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri olay yerine 40 dakika geç gelmesi vatandaşlar tarafından tepkiye yol açtı. Olay yerine gelen ekipler yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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