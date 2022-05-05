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Korona Virüs 5 Mayıs vaka ve vefat sayısı açıklandı
Korona Virüs

5 Mayıs vaka ve vefat sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 20:50:00 -
5 Mayıs vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 1782 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 520 bin 160 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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