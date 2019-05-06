5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü
Van Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:58
Van Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Van Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle stant kurularak, hasta ve hasta yakınlarına doğru el yıkama ile ilgili bilgilendirilme yapıldı. Hastanede el dezenfektanı kullanımının önemi anlatılırken, sabun ve doğru el yıkama broşürü dağıtıldı.
Hasta ve hasta yakınları ise, çok memnun olduklarını belirtip hastane yönetimine teşekkürlerini ilettiler.
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