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Tarih 5 Mart 2016: Hasan Turabi'nin vefatı (Kanaat Önderi)
Tarih

5 Mart 2016: Hasan Turabi'nin vefatı (Kanaat Önderi)

Yeniakit Publisher
2024-03-05 06:51:00 -
5 Mart 2016: Hasan Turabi'nin vefatı (Kanaat Önderi)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, kanaat önderi Hasan Turabi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Sudan’da 1932’de dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş, genç yaşta bir tasavvuf tarikatı şeyhi olan babasından İslami ilimleri öğrenmiştir.

Lisans eğitimini Hartum Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisansını İngiltere’de, doktorasını Sorbone’da tamamlamıştır.



Hartum Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi ve dekan olarak görev yapmıştır. İngilizce, Almanca ve Fransızcayı çok iyi kullanabilen bir akademisyendir.

80’lerin ortalarında Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini yerine getirmiş, 90’larda ise Meclis Başkanlığı yapmıştır. Bu görevlerin ardından kendi siyasi partisini kurarak Sudan İslami Hareketinin en büyük öncülerinden olmuştur. Siyasette aktif bir rol almış, hayatının büyük bir kısmını hapishanelerde ve sürgünlerde geçirmiştir.
Hasan Turabi, İslam toplumlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen bir hareket adamı, iyi bir hatip ve mütefekkirdir. 5 Mart 2016’da Sudan’ın başkenti Hartum’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

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