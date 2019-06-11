5 mahalleye parselasyon müjdesi

Olağanüstü toplanan Kepez Belediye Meclisi’nin oy birliği ile kabul ettiği Yavuz Selim Mahallesi’ndeki imar plan değişikliği ile 5 mahalledeki mülkiyet, imar planı ve 2B’den kaynaklanan parselasyon planının önünü açtı. Başkan Tütüncü, “Olağanüstü meclis kararımız ile 5 mahallenin önünü açtık” dedi.

Kepez Belediyesi Meclisi, olağanüstü toplandı. Haziran ayında Kepez, Temmuz ayında da Büyükşehir Belediye meclisinin tatil olması nedeniyle acil çözüme kavuşturulması gereken kararlar nedeniyle meclis Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında bir araya geldi. Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisindeki 28186 ada 33 parselde bulunan günübirlik tesis alanının park alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili meclis gündemi en önemli gündem maddesi arasında yer aldı.İmar Komisyonuna sevk edilen gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesinin kabulü ile Mazı Dağı eteklerindeki 5 mahallenin önündeki mülkiyet, imar planı ve 2B ‘den kaynaklanan parselasyon planının önünü açıldı. Yapılan plan tadilatı ile günü birlik tesisin yeşil alana çevrilmesiyle, mülkiyet ve 2B sorunu ortadan kalkacak, Esentepe, Kazım Karabekir, Çankaya, Barış ve Yavuz Selim Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan kentsel yenileme ile vatandaşlar daha değerli arsalara sahip olacaklar.

"Vatandaşlarımızın önünü açtık"

İlçede bulunan 5 mahallede yaklaşık 2 yıldır kentsel yenilemeye dair imar plan çalışmalarının yapıldığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu imar planı çalışmalarında 18 uygulamaları aşamasına geçildi ve 18 uygulamaları aşaması yapılıyor. 2B den kaynaklanan hukuki problemin ortadan kaldırılması için kamuya ait bir yeşil alan olan günübirlik tesis alanının yeşil alana dönüştürülmesi gerekiyordu. Kepez’in Haziran’da, Büyükşehir Belediyesi’nin de Temmuz ayında belediye meclisi tatil olduğundan dolayı 2 aylık bir zaman kaybı söz konusuydu. Bir gün sonraki büyükşehir meclisine yetişsin ve bizde vatandaşlarımıza bu müjdeyi 2 ay erken götürelim istedik. Yeni inşaat çaplarını, inşaat ruhsatlarını verebilecek seviyeye yılbaşı itibari ile gelmeyi hedeflediğimizden dolayı yarınki Büyükşehir Belediyesi meclisine bu kararı yetiştirelim dedik. Yapılan plan tadilatı; günü birlik tesisin yeşil alana çevrilmesidir. Bu mülkiyet ve 2B ile ilgili olarak belediyemizin çözmesi gereken bir konuydu. Vatandaşlarımız kendi arsalarının üzerine kendi konforlu binalarını yapabilecekleri bir ortama kavuşacaklar. 5 mahallede devam eden çalışmalarımızla biz vatandaşlarımıza çok değerli arsalar veriyoruz. Biz vatandaşlarımızın önünü açıyoruz" ifadelerinde bulundu.