5 KM'den fazla yaklaşmak yasak! Arka arkaya iniyorlar

DEAŞ tehdidini bahane ederek Suriye’ye giren ABD güçleri Haseke-Tel Beyder bölgesinde yeni hava üssü inşa etti ve 27 Haziran Çarşamba günü terör cephesine ilk sevkiyatını gerçekleştirdi. Türkiye sınırına 35 kilometre mesafede ABD askerlerince askeri üs olarak kullanılan Tel Beyder bölgesinde 1 yıldır pist yapım çalışmalarını sürdüren Pentagon, 6 bin TIR’lık kara desteğinden sonra silah ve cephane yüklü 2 kargo uçağını, inşaatı biten Tel Beyder’e indirdi. Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait bir adet C-17 ve bir adet de C-130 tipi kargo uçağı, inşaatı biten piste inerek doğrudan yapılan ilk hava sevkiyatını gerçekleştirdi.

DAHA ÖNCEDEN SEVKİYAT IRAK ÜZERİNDEN YAPILIYORDU

Daha önce PKK’ya cephane götüren 2 bin kargo uçağı, Irak’ın Erbil kentindeki ABD üslerine iniyor, silahlar buradan karayoluyla Suriye’ye yollanıyordu.

BİR TANE DAHA RADAR ÜSSÜ KURULUYOR

Suriye kuzeyindeki Tel Beyder’de olağanüstü güvenlik önlemleri alan ABD, pist inşa edilen bölgede bir tane de radar üssü kuruyor. Tel Beyder’de eski telsiz, radyo ve tv vericilerinin bulunduğu alanı askeri bölgeye dahil eden Pantagon’un Beyder tepesinde inşa faaliyetleri sürüyor. ABD Başkanı’nın "Suriye’den çekiliyoruz" açıklamasına rağmen ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde yeni askeri karargahlar inşa eden Pentagon, Suriye’deki üslerini yeraltı iletişim kanalıyla birbirine bağlıyor. Haseke-Rimeylan’ı merkez nokta olarak belirleyen ABD ordusu, Ayn el-Arab, Haseke, Tabka, Münbiç, Tel Abyad, Deyrizor ve Rakka’da bulunan tüm askeri noktalarını fiber ağlarla birleştiriyor. ABD’nin PKK işgalinde olan bölgelerde halen 17 askeri merkezi bulunuyor.

PKK’ya silah taşıyan kargo uçakları Suriye’ye ilk kez indi

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

PKK-ABD işbirliğiyle işgal edilen bölgelerdeki askeri üslere yönelik koruma önlemleri olağanüstü artırıldı. Pentagon tarafından seçilen noktalara bölge halkının 5 kilometreden fazla yaklaşması yasaklandı. Irak’ın Erbil kentini 3 yıldır silah ve cephane transferinde dağıtım merkezi olarak kullanan ABD, yeni dönemde Tel Beyder ve Arab Işık’ı Suriye için "lojistik merkezi" seçti. Haseke’deki Tel Beyder’in havadan kargo sevkiyatına hazır duruma getirilmesine paralel olarak Rakka’nın doğu ilçelerinden Tabka’da dev hava üssü inşa faaliyeti ise devam ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli muhalifler, Türkiye ile yol haritası konusunda mutabık kalan ABD’nin Münbiç’e 50 kilometre uzaklıktaki bölgeye yapılan silah sevkiyatının soru işaretleri barındırdığını söylüyor. DEAŞ’ın fiili olarak sona erdiğini belirten muhalifler, bölgeye yığılan silahı DEAŞ boyutunun çok ötesinde bir hazırlığın göstergesi olarak yorumluyor.