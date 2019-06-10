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5 kişinin katiline 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

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10 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
5 kişinin katiline 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz yıl, sevdiği kızın ailesinden 3 toplamda ise 5 kişiyi öldüren zanlıya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezası verildi


Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, sanık Fırat Yurdakul (28) tutuklu bulunduğu Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Pişman olduğunu belirten zanlı öldürdüğü kişilerin yakınlarından özür diledi. Mahkeme heyeti zanlıyı, kasten adam ödlüme suçlaması başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Yurdakul 21 Mart 2018 tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de P.E.’nin babası Tarık E. (50), dedesi İbrahim E. (74) ve babaannesi Cennet E. (72) ile köydeki bakkal dükkanında Celal K. (68) ve oğlu Taylan K.’yı (33) öldürmüş, gasp ettiği araçla kaçarken Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
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