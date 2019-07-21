5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu Batman’da 5 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Batman’da 5 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Kent merkezindeki Turgut Özal Bulvarı’nda 5 kişilik ailenin motosikletle yaptığı yolculuk vatandaşları şaşırttı. Anne, baba ve üç çocuğu seyir halindeki motosiklette gören vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi. Trafik yoğunluğuna aldırmayan sürücü hem kendi canını hem de ailesinin hayatını hiçe saydı. Motosiklette bulunanların kask takmadığı görülürken, tehlikeli yolculuk çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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