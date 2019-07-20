5 kilo bonzai ile yakalandı Bursa’da 5 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bursa’da 5 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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