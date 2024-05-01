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Avrupa 5. kattan düştü hayatta kaldı
Avrupa

5. kattan düştü hayatta kaldı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 08:21:00 -
5. kattan düştü hayatta kaldı

Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ne bağlı Zittau'da 5 yaşındaki bir çocuk apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden düştü.

Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ne bağlı Zittau'da 5 yaşındaki bir çocuk apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden düştü. Çimlerin üzerine düşen çocuk yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis, kazanın nasıl meydana geldiğini ve olayda anne ve baba ihmali olup olmadığını araştırıyor.

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