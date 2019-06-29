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5. kattan atlayan genç hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:49
5. kattan atlayan genç hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5. kattan atlayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 25 yaşındaki O.T. henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattan atladı. Beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.T. kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:49
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