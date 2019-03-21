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5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:37
5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Korudüzü Caddesi’nde 5 katlı bir evin çatı katında bacadan çıktığı iddia edilen yangın korku dolu anlar yaşattı. Emine Temelkuran’a ait evde çıkan yangını gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın alt katlara sıçramadan söndürülürken evde kimsenin olmaması faciayı engelledi. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:37
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