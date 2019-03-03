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5 katlı binada çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir binanın 4.

03 Mart 2019 Pazar 16:46
5 katlı binada çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Güven Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Naci Aksakal isimli bir vatandaşa ait 5 katlı binanın 4. katında bulunan eve yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden Naci Aksakal ve evde bulunan kardeşi Fethullah Aksakal alevlere müdahale ederek büyümeden söndürmek istedi. Yangını kontrol altına alamayan Aksakal kardeşler evde bulunan diğer aile üyeleri ile birlikte panikle dışarı çıkarak durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Evin bulunduğu binanın 4. katına merdiven yardımı ile ulaşan ekipler tarafından alevler yaklaşık yarım saat süren müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sırasında evde bulunan vatandaşların olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.



"Hemen evdekileri dışarı çıkarttık ama evi kurtaramadık"


Dumanları fark edince panikle dışarı çıktıklarını ifade eden Fethullah Aksakal, "Odanın kapısını açtığımda dumanları gördüm. Ev küle döndü. İtfaiye ekipleri de yetişti ama yapacak bir şey yoktu. Beni bile iki dakika içerisinde ne hale getirdi? Yaralanan yok. Hemen evdekileri dışarı çıkarttık ama evi kurtaramadık. Biz çay içiyorduk. İnceden bir koku geldi. Kapıyı açar açmaz dumanlar içeri doldu” dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:46
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