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Gündem 5 katlı apartmanda yangın paniği: Çok sayıda kişi kurtarıldı
Gündem

5 katlı apartmanda yangın paniği: Çok sayıda kişi kurtarıldı

Bursa’da bir dairenin bodrum katından çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 1'i bebek, 3'çü çocuk 12 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 08:27:00 -
5 katlı apartmanda yangın paniği: Çok sayıda kişi kurtarıldı

Yangın, saat 07.00 sıralarında, Bursa'nın Yıldırım İlçesi Yeşil Mahallesi Yeşilalan Sokak’taki 5 katlı apartmanın bodrumkatındaki dairede yangın çıktı. Alevlerkısa sürede büyürken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri binadan çıkmak isterken evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek,binada mahsur kalan 1’i bebek 3’çü çocuk 12 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi. Bazı vatandaşların ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yanan dairede maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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