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5. katın terasından aşağı atlayan genç kız ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 5 katlı binan teras katından aşağı atlayan 17 yaşında genç kız ağır yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:05
5. katın terasından aşağı atlayan genç kız ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 5 katlı binan teras katından aşağı atlayan 17 yaşında genç kız ağır yaralandı.


Olay, İsaklı Mahallesi Molla Osman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısına oturmaya giden 17 yaşındaki Ş.K. yeğeniyle birlikte hava almak için terasa çıktı. Ş.K., bir süre sonra da terastan aşağı atladı. Yeğeninin haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç kız, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:05
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