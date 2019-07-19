5 ilde DEAŞ operasyonu Terörle Mücadele ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi- Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu- Aralarında bir üst düzey örgüt üyesinin de bulunduğu şüphelilerin, kırsal yapılanmaya elaman temin etmeye çalıştığı öğrenildi

ANKARA (AA) - Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında tespit edilen bir gruba yönelik seri operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri desteğinde düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip ile mercek altına alınan örgüt üyeleri, Ankara'nın yanı sıra Çorum, Mersin, Kırıkkale ve Kocaeli'de gözaltına alındı. Aralarında bir üst düzey örgüt üyesinin de bulunduğu şüphelilerin örgütün kırsal yapılanmasına elaman temin etmeye çalıştığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3'ü kadın 9 örgüt üyesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.





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