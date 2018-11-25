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Meteoroloji'den 5 il için 'sis' uyarısı!

Meteoroloji'den 5 il için sis uyarısı geldi. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da meydana gelebilecek görüş düşüşü nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması istendi.

25 Kasım 2018 Pazar 09:08
Meteoroloji'den 5 il için 'sis' uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli'de sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Önlem alınması uyarısında bulunuldu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:08
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Adıyaman
  6. sis
  7. hava durumu
  8. Meteoroloji

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