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Korona Virüs 5 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

5 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son verilere göre 542'si semptomatik olmak üzere 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı ise 92 artışla 48 bin 68'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 19:36:00 - 2021-06-05 19:48:00
5 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 542'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 92 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 68'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 282bin 594'e yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 7 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 161 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 282 bin 594'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 147 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

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